В историческом здании на Подоле в Киеве произошел пожар

В результате пожара никто не пострадал

Во вторник, 3 июля, на Подоле в Киеве вспыхнул пожар в отселенном историческом здании.

Об этом сообщили в столичном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В 11:36 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Межигорская, 27. В 12:48 пожарным удалось локализовать пожар на площади 150 кв. м, а в 13:30 – ликвидировать", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате происшествия никто не пострадал. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на улице Щекавицкой в Подольском районе Киева произошел пожар в историческом здании.