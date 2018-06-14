В Ирпене BMW снес остановку и разбил несколько припаркованных автомобилей. Фото и видео

Во время удара BMW разорвало пополам

В Ирпене под Киевом около 19:30 водитель BMW снес остановку, затем врезался в столб с билбордом, у которого осталась задняя часть автомобиля, а после этого вылетел на стоянку, где разбил еще несколько машин.

Об этом сообщается на странице в Facebook dtp.kiev.ua.

Согласно сообщению, на стоянке водитель BMW ударил автомобиль Smart, и задел Ford Mondeo и микроавтобус, после чего остановился.

Сообщается, что водитель BMW пострадал. По предварительным данным, он был пьян.

На опубликованных фото видно, что BMW во время ДТП разорвало пополам, сильно поврежден также автомобиль Smart.

О происшествии сообщается и на странице в Facebook интернет-сообщества Киев Оперативный. По его данным, авария произошла в 19:30 на ул. Университетской.

"Спидометр одного из участников ДТП застыл на отметке 145 км/ч", - говорится в сообщении. Вероятно, фото этого спидометра есть в публикации dtp.kiev.ua.

На фото также видно, что микроавтобус тоже значительно пострадал при столкновении.

Киев Оперативный не уточнил деталей ДТП, но опубликовал видео момента аварии. На нем видно, что BMW в момент ДТП движется на большой скорости.