В Ирпене спасли замерзающего на дереве павлина Сегодня, 02:33 38 Цей матеріал також доступний українською Хозяева павлина нашлись Фото: Ирина Мурга via Facebook

В Ирпене Киевской области спасли замерзающего на дереве павлина.

Как сообщила активистка общественной организации Центр защиты животных Ирина Мурга, о том, что на дереве много часов сидит павлин, ей сообщили местные жители одного из городских районов.

"В 13:45 выехали по звонку от встревоженных жителей района. На дереве много часов замерзает и без движения сидит павлин. Приехали, сняли и отвезли в Крылья птицы к Марии Микитюк. Красивый, замерзающий, но живой... Ночь не пережил бы, голод и опасность оказаться на земле завершились бы плохо", - написала девушка в Facebook.

Как позже сообщила активистка общественной экологической организации Крылья птицы Мария Микитюк, хозяева павлина нашлись, они очень переживали за него.

На своей странице в Facebook она выложила видео, как экзотическая птица ведет себя в незнакомой обстановке.