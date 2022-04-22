Уже на следующей неделе в Ирпене появятся вода, свет и заработают крупные супермаркеты — мэр
Свою работу возобновят супермаркеты NOVUS, Фора, Лоток, Пчелка и АТБ (Фото:censor.net)
Власти Ирпеня Киевской области анонсировали со следующей недели возобновление работы крупных супермаркетов и коммунальной инфраструктуры.
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Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил мэр города Александр Маркушин.
«Со следующей недели во всех домах в Ирпене будет светло. Также на следующей неделе мы планируем запустить воду по всему городу и канализацию. Работает мобильная связь. Также со следующей недели в Ирпене откроются большие магазины — NOVUS, Фора, Лоток, Пчелка, АТБ», — пообещал он местным жителям.
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