Уже на следующей неделе в Ирпене появятся вода, свет и заработают крупные супермаркеты — мэр

22 апреля, 15:59
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Свою работу возобновят супермаркеты NOVUS, Фора, Лоток, Пчелка и АТБ (Фото:censor.net)

Свою работу возобновят супермаркеты NOVUS, Фора, Лоток, Пчелка и АТБ (Фото:censor.net)

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Власти Ирпеня Киевской области анонсировали со следующей недели возобновление работы крупных супермаркетов и коммунальной инфраструктуры.

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Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил мэр города Александр Маркушин.

«Со следующей недели во всех домах в Ирпене будет светло. Также на следующей неделе мы планируем запустить воду по всему городу и канализацию. Работает мобильная связь. Также со следующей недели в Ирпене откроются большие магазины — NOVUS, Фора, Лоток, Пчелка, АТБ», — пообещал он местным жителям.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Киевская область Ирпень Война России против Украины

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