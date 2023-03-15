В Ирпене проходят совместные учения экстренных служб: будет имитирован взрыв и прозвучит учебный сигнал тревоги 15 марта, 08:58 В Ирпене проходят учения с участием спасателей и других экстренных служб (Фото:ГСЧС)

Утром в среду, 15 марта, в Ирпене проходят совместные учения экстренных службы, в ходе которых будет звучать учебный сигнал воздушной тревоги и имитирован взрыв.

Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин в своем Telegram.

«Будут раздаваться сирены воздушной тревоги, будут имитированы дымовые шашки, будет имитирован взрыв. На сегодняшний день это учения, прошу не волноваться», — отметил он.

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По словам Маркушина, в маневрах принимают участие сотрудники ГСЧС, полиции, медиков, коммунальных служб и педагогов по действиям в случае чрезвычайной ситуации.

С 8.30 до 10.00 дорожное движение на улице Нигояна и на улице 8 Марта от Садовой до Тургеневской будет перекрыто.

13 марта в подразделениях, которые защищают Северную операционную зону Украины, прошли комплексные военные учения по тактической и психологической подготовке.

Командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, эти занятия предусматривают отработку у военнослужащих психологической устойчивости к различным эффектам боя, в частности, взрывам, вспышкам, любым шумам и крикам.

