В Ирпене открыли временный модульный городок 14 августа, 09:40 В Ирпене построили временный модульный городок для тех, кто потерял жилье в результате войны (Фото:Минрегион)

13 августа в Ирпене Киевской области открыли временный модульный городок на территории санатория Дубки для тех, кто потерял свое жилье в результате войны.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

"Сегодня открыли временный модульный городок Дубки в городе-герое Ирпень. Надеюсь, что условия, созданные здесь, будут теплыми и уютными для ирпенцев. … Искренне благодарен правительству Польши за помощь" — сказал во время открытия министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

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Поселок состоит из 88 жилых модулей, рассчитанных на 352 человека. В городе есть туалетные и душевые комнаты (отдельно мужские и женские), столовые и другие зоны общего пользования.

Там будут проживать люди, лишившиеся жилья в результате боевых действий. Список лиц для заселения формируют общины.

«В этом городке впервые мы добавили много элементов, которые важны для комфортной жизни: библиотека-учебный зал с ноутбуками для уроков и при необходимости офлайн-обучение; кардиозона, где расположены тренажеры и другое спортивное оборудование; уличная фитнес-зона; пандусы; беседки. Будем делать все, чтобы эти нововведения по возможности были и в следующих городках. Поэтому на открытие мы пригласили глав общин, где мы уже строим новые модульные городки», - подчеркнул Чернышев.

Ранее такие модульные городки были открыты во Львове, Бородянке, Буче и Макарове.

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