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Под Киевом открыли реабилитационный центр для военных, аналог которого есть в США

Сегодня, 12:15
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Под Киевом открыли реабилитационный центр для военных, аналог которого есть в США - фото

Next Step Ukraine/Facebook

Работать центр будет на средства благотворителей

В Ирпене открыли реабилитационный центр для раненых военнослужащих Next Step Ukraine, сделанный по образцу американского реабилитационного центра Next Step Recovery, LLC.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

«Учреждение создано на пожертвования украинской диаспоры в США, собранные организацией Revived Soldiers Ukraine, которая помогала с реабилитацией украинских раненых солдат в Лос-Анджелесе. Работать он будет на средства благотворителей», — отметили в Генштабе.

Отмечается, что для реабилитации военных с травмами спины в Центре предусмотрена зона кардиотренировок, велотренажер, тренажер для гребли, электромиостимуляции, для тренировки равновесия — виртуальную реальность. Большинство тренажеров, которые будут использоваться для помощи военнослужащим, прибудут в Украину из Нью-Джерси уже скоро.

Физиотерапевты, которые будут оказывать помощь раненым воинам, проходили практику в центре NextStep в Лос-Анджелесе и учились у американских врачей.

Теги:   ВСУ США Реабилитационный центр Ирпень

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