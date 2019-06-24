Под Киевом открыли реабилитационный центр для военных, аналог которого есть в США Сегодня, 12:15 508 Цей матеріал також доступний українською Next Step Ukraine/Facebook Работать центр будет на средства благотворителей Next Step Ukraine/Facebook

В Ирпене открыли реабилитационный центр для раненых военнослужащих Next Step Ukraine, сделанный по образцу американского реабилитационного центра Next Step Recovery, LLC.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

«Учреждение создано на пожертвования украинской диаспоры в США, собранные организацией Revived Soldiers Ukraine, которая помогала с реабилитацией украинских раненых солдат в Лос-Анджелесе. Работать он будет на средства благотворителей», — отметили в Генштабе.

Отмечается, что для реабилитации военных с травмами спины в Центре предусмотрена зона кардиотренировок, велотренажер, тренажер для гребли, электромиостимуляции, для тренировки равновесия — виртуальную реальность. Большинство тренажеров, которые будут использоваться для помощи военнослужащим, прибудут в Украину из Нью-Джерси уже скоро.

Физиотерапевты, которые будут оказывать помощь раненым воинам, проходили практику в центре NextStep в Лос-Анджелесе и учились у американских врачей.