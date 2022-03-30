«Находим даже заминированные трупы». Оккупанты оставили в Ирпене много мин и растяжек — советник главы МВД 30 марта, 11:11 Цей матеріал також доступний українською В Ирпене осталось много мин и растяжек российских оккупантов (Фото:Video obtained by Reuters/via REUTERS)

В освобожденном городе Ирпень Киевской области находят много мин и растяжек, которые оставили российские оккупанты.

Война России против Украины — главные события 30 марта

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

«Очень много мин, растяжек, заминированные даже трупы находим. Поэтому просто огромная просьба ко всем тем, кто хочет вернуться в свой дом, посмотреть, что там — подождите немного. Затем будет официально сказано, что можно в город заходить», — отметил он.

Видео дня

Слушайте подкаст на эту тему

Денисенко рассказал, что в Ирпене остается много людей, которые отказываются уезжать, и полиция ищет их по подвалам. С ними пытаются говорить для того, чтобы их отвезти в безопасное место.

28 марта украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.