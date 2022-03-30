«Находим даже заминированные трупы». Оккупанты оставили в Ирпене много мин и растяжек — советник главы МВД
В Ирпене осталось много мин и растяжек российских оккупантов (Фото:Video obtained by Reuters/via REUTERS)
В освобожденном городе Ирпень Киевской области находят много мин и растяжек, которые оставили российские оккупанты.
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Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.
«Очень много мин, растяжек, заминированные даже трупы находим. Поэтому просто огромная просьба ко всем тем, кто хочет вернуться в свой дом, посмотреть, что там — подождите немного. Затем будет официально сказано, что можно в город заходить», — отметил он.
Денисенко рассказал, что в Ирпене остается много людей, которые отказываются уезжать, и полиция ищет их по подвалам. С ними пытаются говорить для того, чтобы их отвезти в безопасное место.
28 марта украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов.
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