«Останки отдирали от асфальта лопатами». В Ирпене российские оккупанты расстреливали людей, а затем танками ездили по телам — мэр 7 апреля, 12:36 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты расстреливали мирных жителей (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Мэр города Ирпень Киевской области Александр Маркушин заявил, что российские оккупанты в городе расстреливали людей, а затем ездили по телам танками.

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«Еще более жестокие, просто бесчеловечные были проявления, когда они наших людей расстреляли, а потом ездили по танкам по этим телам, и только когда мы выгнали эту гадость, мы смогли собрать останки людей. Мы лопатами от асфальта отдирали тела», — сказал он.

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По его словам, оккупанты также насиловали женщин и грабили жилища ирпинцев: вывозили все — от стиральных машин до нижнего белья.

Маркушин заявил, что оккупанты расстреливали людей, которые им не нравились.

«Есть погибшие женщины и погибшие дети в районе, который был оккупирован — тех 30% города. Когда мы освободили, мне жители наши рассказали, что оккупанты начали разделять семьи, мужчин забирали, а детей и женщин оставляли. Мужчин забирали на обмен с пленниками Тех, кто им не нравился — есть факты, есть свидетельства людей — расстреливали, тех, кто не хотел повиноваться, — расстреливали. Погиб ребенок, погибли многие мужчины», — сказал он.

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