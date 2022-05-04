В Ирпене обнаружили растяжку в парке, которую оставили оккупанты — фото
Нацгвардейцы нашли в парке три растяжки (Фото:Нацгвардия/Facebook)
В Ирпене сегодня нашли растяжки в парке возле детской больницы.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии .
В ведомстве отметили, что на пересечении улиц Давидчука и Гоголя наши гвардейцы обнаружили в парке три растяжки, которые покинули кафиры.
В ведомстве отметили, что на пересечении улиц Давидчука и Гоголя наши гвардейцы обнаружили в парке три растяжки, которые покинули кафиры.
Гвардейцы тщательно обследуют всю территорию парка и детской больницы Давидчука.
Также людей призывали быть осторожными и не ходить по этим территориям.
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