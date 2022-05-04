В Ирпене обнаружили растяжку в парке, которую оставили оккупанты — фото 4 мая, 01:52 Цей матеріал також доступний українською Нацгвардейцы нашли в парке три растяжки (Фото:Нацгвардия/Facebook)

В Ирпене сегодня нашли растяжки в парке возле детской больницы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии .



В ведомстве отметили, что на пересечении улиц Давидчука и Гоголя наши гвардейцы обнаружили в парке три растяжки, которые покинули кафиры.

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В ведомстве отметили, что на пересечении улиц Давидчука и Гоголя наши гвардейцы обнаружили в парке три растяжки, которые покинули кафиры.

Гвардейцы тщательно обследуют всю территорию парка и детской больницы Давидчука.



Также людей призывали быть осторожными и не ходить по этим территориям.

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