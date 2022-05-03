Преступления оккупантов. В Ирпене обнаружены тела 290 мирных жителей, погибших из-за действий войск РФ — мэр 3 мая, 17:50 Цей матеріал також доступний українською Жилой комплекс в Ирпене, 29 марта (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)

После освобождения от российских оккупантов в Ирпене было обнаружено 290 тел мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин в Facebook.

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Он уточнил, что среди погибших 161 мужчина, 73 женщины, 1 ребенок и 53 человеческих останков. Из них опознано только 185 тел, добавил мэр. По его словам, причины их смертей — осколочные и огнестрельные ранения, черепно-мозговые травмы и даже голод.

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«Получена информация о 7 расстрелах мирных граждан и местах их захоронения, 5 мирных жителей были расстреляны во дворе многоэтажки на улице Белокур и в помещении детского центра развития», — написал мэр.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

По последними данным, на территории Киевской области правоохранители обнаружили 1202 тела украинских граждан, которые погибли от рук российских военных.

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