Огромный огненный гриб: появилось видео мощного взрыва в Ирмино после удара по арсеналу РФ

16 декабря, 09:59
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Детонации боеприпасов предшествовала серия прилетов (Фото:Коллаж НВ)

Детонации боеприпасов предшествовала серия прилетов (Фото:Коллаж НВ)

В четверг вечером, 15 декабря, во временно оккупированному РФ Ирмино Луганской области прогремел мощный взрыв.

Судя опубликованным в соцсетях кадрам, речь идет о детонации склада с боеприпасами российских оккупантов.

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На обнародованных видео очевидцев слышна серия прилетов, после чего происходит колоссальный взрыв и в небо поднимается огромный огненный гриб.

Видео дня

В Генштабе ВСУ взрыв в Ирмино пока не комментировали.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Луганская область Война России против Украины склад с боеприпасами

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