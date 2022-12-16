Огромный огненный гриб: появилось видео мощного взрыва в Ирмино после удара по арсеналу РФ 16 декабря, 09:59 Детонации боеприпасов предшествовала серия прилетов (Фото:Коллаж НВ)

В четверг вечером, 15 декабря, во временно оккупированному РФ Ирмино Луганской области прогремел мощный взрыв.

Судя опубликованным в соцсетях кадрам, речь идет о детонации склада с боеприпасами российских оккупантов.

На обнародованных видео очевидцев слышна серия прилетов, после чего происходит колоссальный взрыв и в небо поднимается огромный огненный гриб.

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В Генштабе ВСУ взрыв в Ирмино пока не комментировали.