Огромный огненный гриб: появилось видео мощного взрыва в Ирмино после удара по арсеналу РФ
Детонации боеприпасов предшествовала серия прилетов (Фото:Коллаж НВ)
В четверг вечером, 15 декабря, во временно оккупированному РФ Ирмино Луганской области прогремел мощный взрыв.
Судя опубликованным в соцсетях кадрам, речь идет о детонации склада с боеприпасами российских оккупантов.
На обнародованных видео очевидцев слышна серия прилетов, после чего происходит колоссальный взрыв и в небо поднимается огромный огненный гриб.
В Генштабе ВСУ взрыв в Ирмино пока не комментировали.