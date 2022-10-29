В иранском дроне Mohajer-6 нашли компонент украинского производства
Дрон Mohajer-6 удалось приземлить целым (Фото:K3fCPRYT/Twitter)
Пресс-служба Главного управления разведки Минобороны сообщила, что в иранском дроне Mohajer-6 обнаружили один компонент украинского производства.
Отмечается, что для производства дрона используются компоненты бытового назначения, поэтому Иран смог обойти санкции.
Большинство компонентов в дроне американского производства. Также есть комплектующие японского, китайского, австрийского, шведского и украинского производства.
"Один компонент украинского производства, но он есть. Сейчас наши службы узнают, как он попал туда», - сообщил специалист ГУР МО.
Ранее сообщалось, что иранский разведывательный дрон Mohajer-6 оснащен авиационным двигателем австрийской компании Rotax.