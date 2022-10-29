В иранском дроне Mohajer-6 нашли компонент украинского производства

29 октября, 02:03
Поделиться:
Дрон Mohajer-6 удалось приземлить целым (Фото:K3fCPRYT/Twitter)

Дрон Mohajer-6 удалось приземлить целым (Фото:K3fCPRYT/Twitter)

Пресс-служба Главного управления разведки Минобороны сообщила, что в иранском дроне Mohajer-6 обнаружили один компонент украинского производства.

Отмечается, что для производства дрона используются компоненты бытового назначения, поэтому Иран смог обойти санкции.

Большинство компонентов в дроне американского производства. Также есть комплектующие японского, китайского, австрийского, шведского и украинского производства.

Видео дня

"Один компонент украинского производства, но он есть. Сейчас наши службы узнают, как он попал туда», - сообщил специалист ГУР МО.

Читайте также:
Иранский дрон Mohajer-6 значительно проигрывает своим конкурентам по характеристикам: разведка сообщила детали
https://www.youtube.com/embed/MPU8ZrgU8lY

Ранее сообщалось, что иранский разведывательный дрон Mohajer-6 оснащен авиационным двигателем австрийской компании Rotax.

https://www.youtube.com/watch?v=AIwOHjQaH-U
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Минобороны Украины Иран Беспилотник Беспилотники Война в Украине ГУР Дроны Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X