В Иране подтвердили гибель 35 человек в результате массовых протестов

23 сентября, 22:22
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Иран охватили протесты после смерти 22-летней девушки (Фото:Hananya Naftali/Twitter)

Иран охватили протесты после смерти 22-летней девушки (Фото:Hananya Naftali/Twitter)

В Иране продолжаются антиправительственные протесты после убийства девушки за неправильное ношение хиджаба. Иранское телевиденье подтвердило гибель 35 человек в результате столкновений митингующих и правоохранителей.

Об этом сообщает Associated Press.

Протесты проходили в столице Тегеране и в других городах. Государственное телевидение заявило, что 35 протестующих и полицейских были убиты с начала протестов, но не уточнило подробностей.

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Власти также объявили о задержании сотен протестующих. Заместитель начальника полиции северной провинции Гилан Хасан Хоссейнпур сообщил о 211 задержанных в четверг. Правительство западной провинции Хамадан сообщило об аресте 58 демонстрантов.

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С 16 сентября Иран охватили масштабные протесты.

Поводом для этого стала смерть 22-летней Махсы Амини, задержанной и предположительно избитой иранской «полицией нравов» за якобы «неправильное» ношение хиджаба.

В сети появляется множество видео, где протестующие жгут машины силовиков и забрасывают правоохранителей камнями.

Они также пытаются помешать задержаниям и отбить протестующих у полиции, срывают изображения религиозных лидеров страны.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Иран Войска РФ Протест

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