В Иране отреагировали на слова Кулебы и предложили «конструктивные переговоры» 3 ноября, 23:00 Флаг Ирана (Фото:akbarnemati / pixabay)

В МИД Ирана отреагировали на заявление украинского коллеги Дмитрия Кулебы, в котором он сказал о безжалостных последствиях в случае помощи России. Там заявили, что эти заявления «эмоциональны» и призывали украинскую сторону к переговорам.

Об этом говорится сообщении пресс-службы МИД Ирана.

В ведомстве заявили, что спикер МИД Нассер Канаани отметил «активный нейтралитет» Ирана в отношении войны в Украине, а также заявил, что «эмоциональные заявления и голословные обвинения не помогут разрешить кризис в стране».

Видео дня

«Вместо того, чтобы выдвигать ошибочные обвинения против Ирана, власти Украины должны откликнуться на конструктивные предложения нашей страны провести двустороннюю техническую и экспертную встречу с целью предоставления документации по их претензиям», — заявил Канаани.

Он также «категорически отрицал» передачу Ираном оружия в Россию для войны в Украине.

С начала октября войска РФ атакую украинские города дронами-камикадзе иранского производства. По данным разведки, Иран планирует поставить России еще более 200 боевых дронов.

