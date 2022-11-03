В Иране отреагировали на слова Кулебы и предложили «конструктивные переговоры»

3 ноября, 23:00
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Флаг Ирана (Фото:akbarnemati / pixabay)

Флаг Ирана (Фото:akbarnemati / pixabay)

В МИД Ирана отреагировали на заявление украинского коллеги Дмитрия Кулебы, в котором он сказал о безжалостных последствиях в случае помощи России. Там заявили, что эти заявления «эмоциональны» и призывали украинскую сторону к переговорам.

Об этом говорится сообщении пресс-службы МИД Ирана.

В ведомстве заявили, что спикер МИД Нассер Канаани отметил «активный нейтралитет» Ирана в отношении войны в Украине, а также заявил, что «эмоциональные заявления и голословные обвинения не помогут разрешить кризис в стране».

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«Вместо того, чтобы выдвигать ошибочные обвинения против Ирана, власти Украины должны откликнуться на конструктивные предложения нашей страны провести двустороннюю техническую и экспертную встречу с целью предоставления документации по их претензиям», — заявил Канаани.

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Он также «категорически отрицал» передачу Ираном оружия в Россию для войны в Украине.

С начала октября войска РФ атакую украинские города дронами-камикадзе иранского производства. По данным разведки, Иран планирует поставить России еще более 200 боевых дронов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Иран Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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