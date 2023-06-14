В Ираке подготовили сотни боевиков для участия в войне России против Украины 14 июня, 22:00 Флаг Ирака (Фото:Marcel Elia / Pixabay)

В Ираке подготовили около 600 боевиков для участия в войне России против Украины.

Об этом сообщила украинская разведка в комментарии Бабелю.

Там заявили, что их подготовка уже заканчивается. Это бойцы из Хаш аль Шааби, которые воевали на стороне иракского правительства против Исламского государства, а впоследствии попали под прямое влияние иранского Корпуса стражей исламской революции.

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В то же время в стране идет поиск желающих принять участие в войне. Рекрутеры ведут рекламную кампанию, а на улицах Багдада можно увидеть агитационные плакаты о «общей победе».

Хаш аль Шааби — это коалиция разрозненных «народных милиций», созданная в 2014 году иракским правительством, чтобы противодействовать Исламскому государству. США признали некоторых лидеров группировок, вошедших в состав Хаш аль Шааби, террористами.