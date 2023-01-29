Ночью в оккупированном Иловайске прилетело по скоплению войск оккупантов на железнодорожной станции 29 января, 09:25 В Иловайске прилетело по железнодорожной станции, когда оккупанты разгружали там личный склад и технику (Фото:Скриншот с видео Типичный Донецк / Telegram)

Поздно ночью в субботу, 28 января, в оккупированном Иловайске Донецкой области прилетело по железнодорожной станции как раз в тот момент, когда российские военные разгружали там личный состав и технику.

Видео взрывов в Иловайске опубликовали местные телеграм-каналы. На одном из видео слышен громкий удар и видна яркая вспышка.

Оккупационные власти заявили, что по станцию, где находились захватчики, обстреляли ВСУ, выпустив семь ракет из РСЗО.

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Оккупанты подтверждают повреждение железнодорожной инфраструктуры, но не сообщают ничего о количестве пострадавших и погибших.

Офицер ВСУ и блоггер Анатолий Штефан в своем телеграм-канале распространил пост из российских пабликов, где приводятся подробности удара. В частности, отмечается, что в момент удара на станции проводилась разгрузка личного состава и техники оккупантов.