В Ичне снова зафиксировали взрывы боеприпасов

На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГСЧС

В субботу, 14 октября, с 13 до 14 часов в Ичне наблюдалась детонация боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На территории арсенала хранения боеприпасов наблюдалась детонация боеприпасов до 3 взрывов", - говорится в сообщении.

Утром в субботу в Минобороны сообщили о существенном снижении интенсивности взрывов.

Как сообщалось в пятницу, от снарядов и осколков было очищено шесть населенных пунктов возле арсенала (Заудайка, Малая Девица, Обычев, Буримка, Безбородьков, Шеловичи). Из-за сильного ветра 12 октября возросла интенсивность взрывов на военных складах.

Взрывы на шестом арсенале Минобороны вблизи Ични Черниговской области начались в ночь на 9 октября. Из опасной зоны были эвакуированы около 10 000 человек. По данным Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, основной версией взрывов под Ичней является диверсия.

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