В Грузии задержали шестерых украинцев. Что об этом известно Сегодня, 18:39 32 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Один из задержанных Лука Чхетия в украинском суде Кадр видео ТСН

В Грузии задержали шестерых граждан Украины. По данным СМИ, среди них есть военнослужащие, которые воевали на Донбассе.

Задержание произошло на фоне протестов сторонников оппозиции после объявления о победе на выборах Саломе Зурабишвили, которую поддерживает действующая власть. СМИ сообщают, что как минимум один из задержанных намеревался участвовать в акциях. Официального подтверждения этого пока нет.

НВ рассказывает, что известно об этом инциденте.

Задержали в гостинице

2 декабря грузинское МВД сообщило о задержании семи человек: шести граждан Украины и одного гражданина Грузии. В ведомстве заявили, что в гостиничных номерах у задержанных нашли пистолеты Беретта и Макарова, автоматическое ручное огнестрельное оружие и различные боеприпасы.

Правоохранители начали расследование по п.3 и п.4 ст. 236 Уголовного кодекса Грузии, которая подразумевает незаконную покупку и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств. Также выясняется, с какой целью задержанные приехали в Грузию.

В департаменте полиции заявили, что украинцам назначили адвокатов и их права не нарушаются.

Как сообщали грузинские СМИ, по неуточненным данным, среди задержанных - грузинский военный Лука Чхетия, который воевал на Донбассе. По информации Рустави 2, Чхетия приехал, чтобы принять участие в акции объединенной оппозиции 2 декабря, к которой призвал ее кандидат в президенты Григол Вашадзе, заявивший, что не признает результатов выборов.

27 ноября Чхетия остановился в гостинице Альянс вместе с другими задержанными. В эту гостиницу с обыском пришли полицейские и обнаружили "незаконное оружие". По данным СМИ, в задержании украинцев принимал участие спецназ.

Сюжет канала Имеди о задержании украинцев в отеле в Тбилиси

Роль Семенченко

Почти сразу же появились сообщения о том, что среди задержанных в Тбилиси украинцев был нардеп от Самопомочи и бывший командир батальона Донбасс Семен Семенченко.

Сначала об этом заявил на своей странице в Facebook кандидат в президенты Украины от Социалистической партии Илья Кива.

По его словам, Семенченко избежал ареста "используя дипломатический паспорт Украины", а затем "вылетел в неизвестном направлении".

Примерно через два часа о том, что Семенченко в Тбилиси, написал на своей странице в Facebook и советник президента Украины Юрий Бирюков.

"У меня есть... разного рода контакты, они подтвердили информацию о том, что Семенченко в Тбилиси, что Семенченко втравил нас в дипломатический скандал, что Семенченко подставил "своих" людей и в последний момент сбежал", - говорится в его сообщении.

Бирюков также опубликовал фото, на котором Семенченко стоит в окружении семи мужчин и одной женщины. Слева рядом с бирюковым - Лука Чхетия. Когда и где сделано это фото Бирюков не уточняет.

Сам Семенченко на своей странице в Facebook назвал фейком информацию о своем задержании и вылете из Грузии в неизвестном направлении. Семенченко также заявил, что у него нет дипломатической неприкосновенности и в Грузии - он "самый обычный иностранец".

По словам нардепа, он информирует семьи задержанных о сложившейся ситуации, причиной которой считает провокацию.

3 декабря Семенченко заявил на своей странице в Facebook, что действительно находится в Тбилиси вместе со своей женой. "Cейчас постоянно находимся возле управления полиции Тбилиси и ждем консула", - написал он.

Он заявил, что задержанные украинцы никакого отношения к акциям оппозиции в Грузии не имеют и ни разу их не посещали. По его словам, о подозрении никому из задержанных украинцев еще не сообщили.

"Мы с адвокатами подробно восстановили весь распорядок дня ребят в Грузии, всех людей с кем они встречались (родственники грузинских добровольцев, которые воевали в Украине и их боевые товарищи). Будем приглашать всех в суд для того чтобы их невиновность была четко доказана", - добавил нардеп.

В тот же день Семенченко заявил СМИ, что приехал в Грузию в статусе наблюдателя вместе с друзьями, и они все собирались навестить "полевых товарищей". По его словам, 29 ноября к нему приехала жена, и они вместе отдыхали.

"Этот народ был в моем подчинении. Я знаю их почти пять лет. В 2014-2015 годах они воевали и служили в том батальоне, которым я руководил. ... Каждый вечер мы собирались в различных местах. Когда они приехали, прошли проверку, оружия у них не было. У них не было политических мотивов. Может, Лука Чхетия собирался пойти на митинг, однако, другие - нет. Меня никто не задерживал", - сказал Семенченко.

Нардеп также опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение, в котором назвал всех задержанных.

По его словам это Дмитрий Курагин, Ролланд Мелия, Александр Новиков, Юрий Коростылев, Игорь Орленко, Сергей Кладько и гражданин Грузии Лука Чхетия. Семенченко заявил, что они приехали, чтобы увидеться с "боевыми побратимами, которые воевали за Украину", Роллад Мелия также собирался приехать на могилу отца, который был грузином.

По словам нардепа, когда украинцев задержали, они были в своей гостинице, а он с женой - в своей. Он также подчеркнул, что у задержанных не было оружия.

"Оружие им было не нужно, потому что они не собирались ни на какие политические акции. Разве что Лука Чхетия пошел бы туда как грузин, но это тоже не факт", - сказал нардеп. Семенченко говорит, что украинцы заявили, что оружие им подбросили, и он тоже так считает.

Один из лидеров грузинской оппозиции Григол Вашадзе уже заявил, что оппозиция не имеет никаких связей с задержанными. Он обратил внимание на то, что они приехали за день до выборов, когда об акции протеста еще не объявили.

Что известно о задержанных

Луку Чхетию в феврале 2018 года задерживали в Украине.

Вечером 15 февраля вместе с группой протестующих его задержали во время акции возле Соломенского районного суда Киева, который в это время избирал меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Тогда в отделение полиции доставили 36 человек, но объявили о подозрении лишь троим, среди которых был Чхетия. Во время этой акции ранение в ногу получил боец ​​Национальной гвардии. Еще три человека получили травмы головы и живота. Правоохранители заявили об изъятии устройства для отстрела резиновых пуль, двух телескопических палок, гранаты, нескольких ножей, газовых баллончиков и дымовых шашек.

17 февраля Луку Чхетию вместе с другими подозреваемыми отпустили на поруки народных депутатов Егора Соболева, Семена Семенченко, Павла Костенко и Владимира Парасюка. Во время судебного заседания адвокат Чхетии заявлял, что он является гражданином Грузии и вообще не владеет украинским языком. Нардеп Егор Соболев, который сообщал, что задержанных отпустили на поруки, назвал Чхетию "добровольцем из Грузии".

Грузия Online пишет, что Чхетия приехал в Тбилиси, чтобы участвовать в акции объединенной оппозиции.

Издание со ссылкой на заявление сестры Чхетии сообщило, что его семья считает арест "политической местью".

"До выборов он был очень активен в социальной сети, он публиковал такие посты, которые неприемлемы для власти. Это то, чего я боялась, я все время говорила ему, у тебя, возможно, возникнут проблемы, когда приедешь. Случилось именно так, как я думала. То есть, ему подложили оружие, я уверена в этом, и сейчас обвиняют его в каком-то абсурде, что для меня совершенно неприемлемо", - заявила сестра Чхетии.

Ролланд Мелия участвовал в блокаде торговли на Донбассе. Он участник Руху Визволення. 20 июня 2018 года нардеп Егор Соболев сообщал, что Мелию задержали и доставили в отделение полиции в Днепровском районе Киева. По словам Соболева, Мелия - переселенец из Крыма и волонтер. 19 июля сам Ролланд Мелия сообщил, что вышел на свободу после месячного ареста.

Бывшего бойца батальона Донбасс Александра Новикова с позывным Хаммер тоже задерживали в Украине. 24 ноября 2017 года Рух Визволення, членом которого является Новиков, сообщал, что его схватили в Киеве в районе Индустриального моста около 20 человек, "похожих на спецназовцев". В сообщении отмечалось, что Новиков - один из организаторов лагеря за принятие антикоррупционных законов под Верховной Радой. В тот же день стало известно, что Новикова задержали по подозрению в похищении человека. 26 ноября 2017 года в Мариуполе суд арестовал его на два месяца. 11 декабря 2017 года нардеп Соболев сообщил, что Новикова отказались отпустить на поруки или отправить под домашний арест.

2 января 2018 года Новикова все-таки отправили под домашний арест. Рух Визволення сообщал, что после этого решения суда Новиков еще сутки провел в СИЗО.

Арестовывали в Украине и бойца батальона Донбасс Юрия Коростылева с позывным Якут. По его словам, он был задержан 21 января 2016 года, когда приехал из зоны АТО в отпуск.

Юрий Коростылев

Его обвинили в незаконном похищении человека, вымогательстве, бандитизме, угоне и разбое. Краматорский суд арестовал его и до 30 августа 2016 года продлевал ему арест. 30 августа Коростылев вышел на свободу, благодаря поручительству нескольких нардепов и командования батальона. По данным ТСН, он принимал участие в освобождении Артемовска, Попасной, Лисичанска, Марьинки и Красногоровки, первом штурме Иловайска.

Игорь Орленко воевал в батальоне Донбасс и является активистом Руху Визволення.

Игорь Орленко

Он участвовал в акции протеста под Соломенским судом, требуя ареста мэра Одессы Труханова. После этой акции вместе с другими активистами заявлял, что его избили полицейские.

НВ