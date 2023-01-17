Город превратился в призрак. В Хрустальном оккупанты закрыли все шахты — Луганская ОВА 17 января, 10:08 Разрушенное здание на Донбассе (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Хрустальном российские оккупанты закрыли все шахты, сообщила Луганская ОВА в Telegram во вторник, 17 января.

«За годы оккупации Хрустальный из известного шахтерского города превратился в призрак с нулевым уровнем промышленности — в населенном пункте законсервированы все шахты», — говорится в сообщении.

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В администрации рассказали, что настоящее издевательство над местными россияне устроили там в конце прошлого года, когда строительные бригады из страны-агрессора приехали отмывать бюджетные средства.

«В конце сезона дождей московские кровельные фирмы полностью разобрали крыши многих многоэтажек и скрылись», — говорится в сообщении.

В ОВА заявили, что на протяжении более полутора месяцев дома стоят без крыш, из-за чего произошли регулярные подтопления не только верхних этажей, но и многих других.