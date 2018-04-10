В Греции задержали троих украинцев за перевозку нелегальных мигрантов

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Нелегальных мигрантов переправляли лодками

Нелегальных мигрантов переправляли лодками

В Греции возле полуострова Пелопоннес задержали троих украинцев, которые перевозили нелегальных мигрантов.

Об этом сообщил офицер береговой охраны, пишет DW.

64 мигранта пытались попасть в Италию, в этом им пытались помочь граждане Украины.

Отмечается, что мигрантов небольшими группами перевозили из греческих Афин на автобусах в порт города Килини. Затем на лодках их переправляли на яхту у греческого побережья. Подозрительные перемещения заметили рыбаки и сообщили береговой охране.

Среди мигрантов было не мене 20 несовершеннолетних. Их разместили в лагере для беженцев на западе Греции.

Ранее сообщалось, что по обвинению в перевозке нелегалов в Греции біли задержаны 120 граждан Украины.

Суд Греции приговорил украинского моряка Дениса Бровченко, перевозившего сирийских беженцев, к 180 годам тюрьмы.

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