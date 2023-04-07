В одном из храмов УПЦ МП в Хмельницком нашли антиукраинскую литературу — депутат 7 апреля, 12:06 В Хмельницком нашли антиукраинскую литературу (Фото:www.facebook.com/profile.php?id=100006077688531)

В одном из храмов УПЦ МП в Хмельницком нашли антиукраинскую литературу, заявил депутат Хмельницкого горсовета Виталий Пидгайчук.

«В еще одном храме московского патриархата — найдена антиукраинская литература», — написал он в Facebook в четверг, 6 апреля.

По его словам, ревизионной комиссией в церкви Казанской иконы Божьей матери УПЦ МП «была найдена пророссийская литература с пропагандой русского мира и другими агитационно-пропагандистскими материалами».

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Депутат заявил, что речь идет о таких книгах: Зверь НАТО, Евросоюз, Похищение русы, Православная Россия — возрождение и не только.

Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100006077688531

Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100006077688531

Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100006077688531

Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100006077688531

6 апреля священнику УПЦ МП, ударившему мальчика с флагом Украины и его приятеля во время собрания общины в пгт Иршанске, сообщили о подозрении.