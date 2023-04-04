Избиение военного в церкви: горсовет Хмельницкого лишил права пользования землей часть храмов УПЦ МП 4 апреля, 11:27 Депутаты Хмельницкого прекратили право пользования УПЦ МП 13 земельными участками (Фото:Горсовет Хмельницкого/Facebook)

Во вторник, 4 апреля, депутаты Хмельницкого горсовета лишили права пользования землей храмы УПЦ МП на 13 земельных участках после избиения украинского военного священниками в Свято-Покровском кафедральном соборе.

Такое решение было принято на внеочередной сессии единогласно 38 депутатами, пишет Суспільне.

Перед пленарным заседанием все решения были рассмотрены на земельной комиссии.

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Отмечается, что еще шесть земельных участков находятся в частной собственности религиозных общин УПЦ МП, на них городские власти не могут повлиять. Еще три участка расположены на территории других учреждений, в частности, Межрегиональная академия управления персоналом и Хмельницкая областная больница.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин отметил, что горсовет вернет право на пользование земельными участками громадам при условии, что те перейдут в ПЦУ.

2 апреля депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлык заявил об избиении военного в храме Украинской православной церкви московского патриархата в Хмельницком.

Он опубликовал видео, как священнослужитель толкает и бьет ногой мужчину в военной форме, после чего к нему присоединяются другие и прижимают военного к стене. Священник просит вызвать полицию. Тем временем военный восклицает: «Сколько людей должно умереть, чтобы вы, московский патриархат…»

Священнослужитель вместе с другими мужчинами вывел военного с изломанными за спиной руками из здания. Однако на выходе между ними снова произошла стычка. Мужчину в форме прижали к полу, после чего он сказал, что ему нечем дышать. Из здания военный вышел с поврежденным носом.

На видео фигурирует военнослужащий Артур Ананьев, с начала полномасштабного вторжения России добровольцем ушедший на фронт в составе 19-го стрелкового батальона, где получил контузию и черепно-мозговую травму.

По факту избиения военнослужащего, зафиксированному на видео, следователи открыли уголовное производство в отношении священника по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

Украинская православная церковь Московского патриархата отреагировала на инцидент и заявила, что «после призывов местного депутата мужчина, переодетый в военную форму, устроил провокацию прямо во время божественной литургии».