19 ноября 2018, понедельник

В ГПСУ отреагировали на информацию ФСБ РФ о задержании украинских рыбаков

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что пока не имеют официального подтверждения о задержании российскими пограничниками катера с украинским рыбаками в Азовском море.

Информация о задержании в акватории Ейска, РФ, украинского рыболовного катера за нарушение правил рыболовства  появилась в российских СМИ со ссылкой на пограничников ФСБ РФ в понедельник, 19 ноября.

"Официального подтверждения этого события мы не имеем, но всеми имеющимися средствами, которые есть у нас, вместе с другими структурами мы отслеживаем эти данные", - заявил Радио Свобода представитель пресс-службы ГПСУ Андрей Демченко.

Представитель ГПСУ допустил, что учитывая район вероятного задержания, украинские рыбаки могли выйти в море с временно оккупированной территории Донецкой области, в частности в районе населенного пункта Новоазовск.

Демченко отметил, что украинские правоохранители намерены установить обстоятельства предполагаемого задержания, в том числе, когда это случилось.

Кроме того, информацию о задержании проверяет представительство президента Украины в АР Крым.

"Я, все же, не полагался бы на сообщения СМИ государства-агрессора. Особенно об основаниях и месте задержания. Для нас сейчас первый вопрос - где именно задержали людей, второе - что они там делали и третье - что дальше с ними будет делать государство-агрессор", - сказал постоянный представитель в АРК Борис Бабин в комментарии Крим.Реалии.

Береговая охрана ФСБ РФ активизировала свои действия против украинских судов после задержания украинскими пограничниками в Азовском море крымского сейнера Норд в марте 2018 года.

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