Суперъяхту Медведчука продадут на аукционе, передав деньги в поддержку Украины 3 декабря, 03:37 Шестиэтажная яхта Медведчука протяженностью почти 100 метров (Фото:Агентство по розыску и менеджменту активов — АРМА/Facebook)

Суперъяхту Royal Romance, которая принадлежит предателю Виктору Медведчуку и была арестована в Хорватии, продадут на аукционе и отправят деньги Украине.



Об этом сообщает The Guardian.



Яхту передадут Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА), представители которого уже провели предварительный осмотр судна.

Яхта является одной из самых больших в мире, ее ориентировочная стоимость составляла около 8 миллиардов гривен (на момент выпуска). Журналисты The Guardian подсчитали, что яхта стоит 200 миллионов долларов США.

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Яхта имеет высоту 29 метров и почти 100 метров в длину, состоит из шести этажей и оборудована двумя лифтами. Среди прочего на яхте четыре палубы, кинотеатр, спортзал, бассейн, спа-зона и косметологический кабинет, а также около 50 комнат разного назначения.

В марте 2022 года стало известно, что яхта Медведчука Royal Romance в Хорватии была арестована. В апреле Лычаковский райсуд Львова передал арестованную яхту АРМА (Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и менеджменту активов).

