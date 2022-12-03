Суперъяхту Медведчука продадут на аукционе, передав деньги в поддержку Украины

3 декабря, 03:37
Поделиться:
Шестиэтажная яхта Медведчука протяженностью почти 100 метров (Фото:Агентство по розыску и менеджменту активов — АРМА/Facebook)

Шестиэтажная яхта Медведчука протяженностью почти 100 метров (Фото:Агентство по розыску и менеджменту активов — АРМА/Facebook)

Суперъяхту Royal Romance, которая принадлежит предателю Виктору Медведчуку и была арестована в Хорватии, продадут на аукционе и отправят деньги Украине.

Об этом сообщает The Guardian.

Яхту передадут Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА), представители которого уже провели предварительный осмотр судна.

Яхта является одной из самых больших в мире, ее ориентировочная стоимость составляла около 8 миллиардов гривен (на момент выпуска). Журналисты The Guardian подсчитали, что яхта стоит 200 миллионов долларов США.

Видео дня

Яхта имеет высоту 29 метров и почти 100 метров в длину, состоит из шести этажей и оборудована двумя лифтами. Среди прочего на яхте четыре палубы, кинотеатр, спортзал, бассейн, спа-зона и косметологический кабинет, а также около 50 комнат разного назначения.

https://www.facebook.com/arma.gov.ua/posts/pfbid02LfRwNgL8UFzuBZu96SBHoJijuzoZNUEp2sAN9qJZ1d4xZhoukJDHgciv3GpAXzsRl&show_text=true&width=500
Читайте также:
В оккупированной Ялте заметили Медведчука и Марченко — видео

В марте 2022 года стало известно, что яхта Медведчука Royal Romance в Хорватии была арестована. В апреле Лычаковский райсуд Львова передал арестованную яхту АРМА (Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и менеджменту активов).

https://www.youtube.com/watch?v=qmQC7J-0BKs
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Аукцион Виктор Медведчук Яхта АРМА

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X