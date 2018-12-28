В гостиничном комплексе во Львовской области отравились дети Сегодня, 15:38 95 Цей матеріал також доступний українською Фото: t-pravda.te.ua Дети могли подхватить инфекцию в бассейне комплекса

Во Львовской области в одном из гостинично-развлекательных комплексов в поселке Сходница отравились пятеро детей.

Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.

Как рассказали в ведомстве, пострадавшие дети приехали вместе с родителями из Киева, Запорожья, Мелитополя и Львова. Четырем из них по четыре года, а еще один ребенок – годовалый.

Медики диагностировали у них "диспепсию желудочно-кишечного тракта".

Предварительно установлено, что дети могли отравиться во время купания в бассейне комплекса.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ареста на срок до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до трех лет.