В Госпогранслужбе разъяснили решение об ограничении на въезд для мужчин-россиян

Ограничение на въезд мужчин-россиян в Украине будут действовать во время военного положения

Глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал рассказал, что Украина не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет на время военного положения.

Исключением будет осуществление гуманитарной миссии, например прибытия на похороны, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"В случае возникновения обстановки гуманитарного характера пропуск граждан Российской Федерации, которые едут, например, на похороны и или с какой-то другой гуманитарной целью, мы пропускаем", - сказал он.

При этом глава ГПСУ подчеркнул, что в отношении граждан Украины никаких ограничений на границе не вводится.

Цигикал добавил, что граница охраняется в усиленном режиме. Основные усилия были направлены на эффективное применение резервов и их доукомплектования, высылку увеличенных нарядов на границу с РФ и на административную границу с временно оккупированным Крымом. Также пограничные наряды дополнительно усилены оружием и бронетехникой, происходит наращивание инженерно-фортификационного обустройства и усилен мониторинг обстановки на границе, активизирована оперативные и контрразведывательные мероприятия.

Он также сообщил об усилении мер в районе проведения операции Объединенных сил.

Ранее глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал доложил об ограничении въезда в Украину граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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