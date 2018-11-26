В Госпогранслужбе предложили ограничить въезд в Украину некоторым категориям россиян

Председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил о том, что пограничники планируют перейти на усиленный режим охраны границы и предложил ограничить въезд в Украину для некоторых категорий россиян.

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве Цигикал сообщил, что пограничники намерены перейти на усиленный режим охраны границы.

"Исходя из имеющейся обстановки планируем перейти на усиленный режим охраны границы. Что касается пунктов пропуска, то для граждан Украины никаких ограничений не будет, но я предлагаю для некоторых категорий граждан Российской Федерации ограничить въезд на территорию Украины", - добавил председатель Госпогранслужбы.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко поддержал предложенные меры погранслужбы.

"Действуйте в пределах своих полномочий, я, как президент, как верховный главнокомандующий готов поддержать любые ваши инициативы", - сказал он.

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Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

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