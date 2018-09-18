В Госпогранслужбе опровергли информацию о захвате россиянами территории в пункте пропуска Гоптовка

Украинские пограничники опровергли информацию о том, что сотрудники пограничного управления ФСБ РФ захватили часть украинской территории в пункте пропуска Гоптовка.

В соцсетях сообщали, что в международном пункте Гоптовка в Харьковской области россияне якобы захватили часть территории на нейтральной полосе, которую контролируют украинские пограничники, и начали устанавливать там забор.

По данным Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, российские пограничники действительно установили металлические заграждения, но сделала это на своей территории. Стыки украинских и российских заграждений находятся на линии прохождения общей границы.

"На данный момент ситуация, описанная в соцсетях, что якобы РФ установила заградительный забор в пункте пропуска Гоптовка на территории Украины, не соответствует действительности. Территориальная целостность нашего государства и его интересы - защищены", - отмечается в заявлении.

По данным NewsRoom, действия российских пограничников связаны с недавним конфликтом в Гоптовке, когда два автомобиля Volkswagen с польской регистрацией на выезде из пункта пропуска самовольно изменили полосу движения, развернулись на 180 градусов и поехали в обратном направлении. Нарушителей задержали, однако им на помощь приехали несколько десятков человек.