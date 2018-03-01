В Госкосмосе рассказали, когда в Украине появятся частные космические компании

Глава Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко заявил о разработке проекта закона, который должен разрешить частным компаниям вести бизнес в ракетно-космической отрасли.

В интервью LB.ua он сообщил, что данный законопроект находится на стадии концепции и на его разработку требуется еще около восьми месяцев.

Дегтяренко подчеркнул, что в Украине частные компании, скорее всего, не скоро начнут заниматься ракетостроением. "20 с лишним лет существовал именно такой порядок [государственной монополии в ракетно-космической отрасли]. По мановению волшебной палочки законы не меняются. Даже когда законопроект подготовлен к принятию в ВР, пройдет год, два, три.. Законопроект такой у нас готовится", - рассказал он.

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Кроме того, по его словам, в Госкосмосе также готовят законопроект об особенностях корпоратизации в космической отрасли. Он будет принят после правительственного законопроекта о приватизации.

Дегтяренко также добавил, что очень заинтересован в конкуренции государственных и частных предприятий: "В конкуренции рождаются лучшие образцы любой техники".