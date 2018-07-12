В горсовете Львова произошла драка между националистами и охраной

Несколько десятков праворадикалов подрались с муниципальной стражей

В четверг, 12 июля, активисты Национального корпуса сорвали заседание Львовского городского совета, требуя отставки начальника городского управления здравоохранения Владимира Зуба.

Как сообщает Zaxid.net, несколько десятков праворадикалов ворвались в горсовет, устроили потасовку с работниками муниципальной стражи и заблокировали сессионный зал.

Издание отмечает, что перед провокацией националистов в горсовете пикетировали работники коммунальной стоматологии с требованием погасить задолженность по выплате заработной платы за последние 11 месяцев.

Около 14:30 сотрудница детского отделения львовской стоматологической поликлиники №3 Наталья Ярема вылезла на подоконник открытого окна сессионного зала и угрожала выброситься из-за невыплаты ей зарплаты. Женщину сразу сняли работники муниципальной стражи.

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Секретарь горсовета Анатолий Забарило объявил перерыв и собрал на совещание руководителей депутатских фракций. После совещания депутаты решили провести внеочередное заседание бюджетной комиссии, чтобы рассмотреть вопрос зарплат стоматологам.