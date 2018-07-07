В горсовете Харькова опровергли причастность СБУ к событиям 20 июня

В горсовете отметили, что эти сведения не подтвердились и "оказались явной дезинформацией"

Информация о причастности руководства управления СБУ Харьковской области к столкновениям в горсовете 20 июня не подтвердилась.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте горсовета.

"Еще во время того, как в здании горсовета агрессивные захватчики жгли дымовые шашки и распыляли газ, руководство города из определенных источников получило информацию, что за нападением так называемых "активистов" стоит начальник Управления СБУ в Харьковской области Андрей Носач", - говорится в заявлении.

В горсовете отметили, что эти сведения не подтвердились и "оказались явной дезинформацией, целью которой была еще большая дестабилизация обстановки в Харькове".

"Как мы теперь понимаем, расчет был на то, что руководство города войдет в жесткий конфликт с первыми лицами СБУ области, после чего, как следствие, могут произойти акции протеста, которые могут перерасти в массовые беспорядки", - отмечается в заявлении.

Харьковский горсовет сообщает, что руководство города сделало "определенные шаги", которые помогут представить общественности и наказать людей, которые распространили эту дезинформацию.

"Харьковский горсовет выражает сожаление по поводу того, что произошло, и надеется, что этот неприятный инцидент между местной властью и областным управлением СБУ никак не повлияет на совместную конструктивную работу", - говорится в заявлении.

Напомним, утром 20 июня в Харьковском горсовете во время сессии произошли столкновения между муниципальной охраной и активистами.

В здании мэрии распылили газ из баллончика, также в помещении подожгли дымовые шашки, после чего из горсовета эвакуировали 300 человек. В результате пострадали две работницы горсовета , их госпитализировали в состоянии средней тяжести.