10 июля 2018, вторник

В горсовете Черкасс и ряде строительных компаний провели обыски

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Должностных лиц горсовета Черкасс подозревают в злоупотреблении служебным положением
Фото: Прокуратура Черкасской области

Должностных лиц горсовета Черкасс подозревают в злоупотреблении служебным положением

Правоохранители провели обыски в профильных департаментах Черкасского горсовета и в нескольких компаниях-застройщиках города.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, по результатам обысков изъяли документацию, в том числе по строительству объектов жилой застройки, для проведения экспертизы.

Отмечается, что обыски провели в рамках уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами горсовета Черкасс.

По данным следствия, они умышленно заключили договора долевого участия по объектам строительства в интересах компаний-застройщиков. При этом чиновники не проверили достоверность поданных данных о стоимость строительства объектов, что привело к занижению размера паевых взносов на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры города для заказчиков строительства. Как следствие, в бюджет города не поступила значительная сумма денежных средств.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все лица, причастные к преступлению.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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