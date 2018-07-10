В горсовете Черкасс и ряде строительных компаний провели обыски

Правоохранители провели обыски в профильных департаментах Черкасского горсовета и в нескольких компаниях-застройщиках города.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, по результатам обысков изъяли документацию, в том числе по строительству объектов жилой застройки, для проведения экспертизы.

Отмечается, что обыски провели в рамках уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами горсовета Черкасс.

По данным следствия, они умышленно заключили договора долевого участия по объектам строительства в интересах компаний-застройщиков. При этом чиновники не проверили достоверность поданных данных о стоимость строительства объектов, что привело к занижению размера паевых взносов на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры города для заказчиков строительства. Как следствие, в бюджет города не поступила значительная сумма денежных средств.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все лица, причастные к преступлению.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.