В Гомеле состоялась встреча Лукашенко и Порошенко. Может ли Беларусь гарантировать безопасность Украины

Во время своего выступления президент Украины Порошенко заверил, что доверяет Лукашенко

Между Украиной и Беларусью не существует нерешенных проблем, а официальный Минск готов быть посредником в разрешении конфликта с Россией. Об этом - в сюжете Радио НВ.

26 октября в Гомеле впервые состоялся Форум регионов Украины и Беларуси. На него приехало более 700 гостей: официальные делегации 17 областей Украины, представители государственных структур, деловых кругов, торгово-промышленных палат, науки, образования и культуры.

Соглашение о реадмиссии

В Форуме регионов приняли участие президенты Петр Порошенко и Александр Лукашенко. Украина и Беларусь подписали ряд двусторонних документов. Среди них - соглашение между странами о реадмиссии.

Оно определяет быстрые и эффективные процедуры идентификации, безопасного и организованного возвращения лиц, находящихся в Украине и Беларуси нелегально. Подписали также План консультаций между МИД двух стран, соглашение между министерствами молодежи и спорта о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта и документы о региональном сотрудничестве.

Промышленность и экономика

После встречи с белорусским лидером президент Украины Петр Порошенко отметил, что сотрудничество базируется на основе дружбы между государствами.

Белорусские и украинские компании подписали контракты на 101 млн долларов

Он констатировал рост поставок украинской продукции в Беларусь и допустил возможность увеличения товарооборота - до 10 млрд долларов.

Продукция белорусского машиностроения, пищевой промышленности, строительные, дорожно-строительные компании из Беларуси чувствуют себя очень комфортно в Украине, добавил он. Как отчитался глава Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, белорусские и украинские компании и предприятия на Форуме подписали контракты на 101 млн долларов. По его словам, эти контракты заключены практически во всех основных отраслях.

Политика

Во время форума главы государства коснулись и политического аспекта. Во время своего выступления Порошенко заверил, что доверяет Лукашенко. Но заметил важность недопущения того, чтобы Российская Федерация использовала белорусско-украинскую границу.

Со своей стороны, президент Беларуси заверил, что ради мира Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Россией. Он добавил, что после начала войны на Донбассе в его страну приехало много граждан Украины и им помогли.

"Белорусов со всех сторон втянули в эту проблему. Если мы придем к вам, то на комбайнах, тракторах, троллейбусах и автобусах, но никогда не на танках. Мы не просимся ни посредниками, ни миротворцами. Просто за вас переживаем. Если мы что-то можем для вас сделать, то мы готовы. Я возражаю, когда украинскую землю пытаются использовать как разменную монету", - сказал Лукашенко.

В то же время надо уметь договариваться, добавил он. Вопрос войны на Донбассе, отметил Лукашенко, должны решить не европейцы или США, а "три славянских народа".

Угроза вторжения

Лукашенко так пытается заигрывать с Украиной и Европой, поскольку боится повторения Россией сценария Крымнаш в Беларуси, отметил политолог Алексей Голобуцкий. По его словам, это также является политическим выживанием Лукашенко, поскольку передать по наследству страну он не сможет. Такая позиция президента Беларуси, по мнению эксперта, с дипломатической точки зрения Украине выгодна. Но с практической - вряд ли будет иметь какие-то последствия.

"Лукашенко сидит в глубоком шпагате. Он понимает, что если такое случилось с Украиной со стороны России, то с Белоруссией, которая очень зависит от России, это произойдет незаметно. Через год-два России нужно будет повторять так сказать Крымнаш, то единственный вариант относительно безболезненный является поглощение Беларуси, как считают в России", - сказал Голобуцкий.

Опасность для украинцев в ​​Беларуси

В отношениях Украины и Беларуси происходят диаметрально противоположные движения, отметил эксперт Майдана иностранных дел Александр Хара.

Договор о сотрудничестве не является гарантией того, что Беларусь не используют для агрессии против Украины

Он добавил, что визит Порошенко в Гомель и подписание ряда двусторонних документов между Украиной и Беларусью довольно странно выглядит на фоне заявления руководителя украинского МИД Павла Климкина об опасности для украинцев в ​​Беларуси.

"Это страна, в которой похитили Павла Гриба. Без участия российского КГБ, ФСБ не могла бы забрать нашего гражданина. Так, Лукашенко не намерен на нас нападать, но это не значит, что территория не может использоваться для агрессии. Беларусь стала удобной площадкой, где могут работать российские спецслужбы", - отметил Хара.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко допустил потерю независимости и вхождения в состав "какого-либо государства" в случае наихудшего сценария в сельском хозяйстве страны.