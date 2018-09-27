В Голосеевском районе Киева столкнулись такси и грузовик, погиб полицейский

В результате ДТП в Голосеевском районе Киева погиб действующий сотрудник полиции.
Как сообщают Стражи Эспрессо, полицейский ехал на работу в такси. Водитель Renault не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком ЗИЛ.
В результате столкновения погиб пассажир такси. Им оказался действующий сотрудник полиции полка особого назначения 1995 года рождения.
Водителя такси и пассажира грузовика госпитализировали.
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