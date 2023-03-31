В ходе наступления на Киев РФ понесла огромные потери, которые не может восстановить до сих пор — генерал Павлюк 31 марта, 12:52 Россия до сих пор не восстановила потери, которые понесла под Киевом в начале вторжения (Фото:Оперативное командование Север)

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что Россия до сих пор не восстановила потери, которые ее армия понесла в ходе наступления на Киев в начале полномасштабного вторжения.

В эфире телемарафона Павлюк сообщил, что в ходе тех боев потери некоторых подразделений РФ достигали 70% личного состава.

«Роты теряли 50−70 процентов личного состава убитыми и ранеными. Это огромные потери. Особенно, если считать, что здесь были элитные подразделения армии оккупанта. Самые боеспособные, на которых у врага были большие надежды. И те потери, которые они понесли на Киевщине, они не восстановили и в ближайшее время вряд ли восстановят такую подготовку собственного личного состава», — сказал он.

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По словам генерала, в начале вторжения агрессор получил отпор, которого не ожидал.

«Благодаря координации и взаимодействию военного руководства, которое было на киевском направлении, Украина сумела не только остановить, но и нанести врагу огромные потери. И заставить противника оставить ранее захваченные территории и отказаться от планов захватить Киевскую область», — добавил он.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения, потери РФ превысили 173 тысячи военных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV