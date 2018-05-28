28 мая 2018, понедельник

В ГПСУ рассказали, сколько болельщиков посетило Украину во время финала Лиги чемпионов

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Более 30 тысяч футбольных фанов посетили Украину в эти выходные

Более 30 тысяч футбольных фанов посетили Украину в эти выходные

Сотрудники Госпогранслужбы оформили на выезд из страны более 30,5 тыс. участников и болельщиков финала Лиги Чемпионов УЕФА, который состоялся 26 мая в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Как и прибытие, их оформление на выезд из Украины в основном проходило в столичных аэропортах, а также в аэропортах Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска.

Также большое количество болельщиков выбыли через автомобильные пункты пропуска автобусами, автомобилями, небольшими организованными группами через западный участок границы.

Напомним, что 26 мая Реал победил Ливерпуль в киевском финале Лиги чемпионов. В УЕФА поблагодарили Киев за организацию действа.

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