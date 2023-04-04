В Хмельницкой области запретили деятельность УПЦ МП 4 апреля, 18:12 Решение было принято после событий 2 апреля, когда священники избили военного в церкви (Фото:Хмельницька облрада)

Депутаты Хмельницкого облсовета во вторник, 4 апреля, единогласно приняли решение запретить деятельность УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

Решение о запрете деятельности УПЦ МП на территории Хмельницкой области было принято после событий 2 апреля этого года в Хмельницком Свято-Покровском кафедральном соборе, где священники избили военного за его гражданскую позицию.

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Депутаты также предлагают президенту Владимиру Зеленскому определить законопроект «Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций» как безотлагательный, чтобы его вне очереди рассмотрела Верховная Рада.

Кроме этого органам местного самоуправления Хмельницкой области рекомендовали провести инвентаризацию земельных участков в УПЦ МП. В дальнейшем облсовет предлагает прекратить право пользования этими участками для УПЦ МП.

2 апреля депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлык заявил об избиении военного в храме Украинской православной церкви московского патриархата в Хмельницком.

Он опубликовал видео, как священнослужитель толкает и бьет ногой мужчину в военной форме, после чего к нему присоединяются другие и прижимают военного к стене. Священник просит вызвать полицию. Тем временем военный восклицает: «Сколько людей должно умереть, чтобы вы, московский патриархат…».

Священнослужитель вместе с другими мужчинами вывел военного с заломанными за спиной руками из здания. Однако на выходе между ними снова произошла стычка. Мужчину в форме прижали к полу, после чего он сказал, что ему нечем дышать. Из здания военный вышел с поврежденным носом.

По факту избиения военнослужащего, зафиксированному на видео, следователи открыли уголовное производство в отношении священника по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

Украинская православная церковь Московского патриархата отреагировала на инцидент и заявила, что «после призывов местного депутата мужчина, переодетый в военную форму, устроил провокацию прямо во время божественной литургии».