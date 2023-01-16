«Выступал за уничтожение украинцев». СБУ задержала сторонника Шария, призывавшего вставать на сторону РФ
Злоумышленник оправдывал военные преступления россиян (Фото:СБУ)
В Хмельницкой области разоблачили коллаборанта, призывавшего к поддержке российских оккупантов и захвату государственных органов власти.
Об этом в понедельник, 16 января, сообщили в Службе безопасности Украины.
Злоумышленник, позиционирующий себя как представитель прокремлевского движения «Народовластие», является поклонником подозреваемого в госизмене пропагандиста Анатолия Шария, чьи материалы использовал для деструктивного контента.
В своих публикациях в соцсетях он оправдывал военные преступления россиян и призвал к физическому уничтожению украинцев.
Таким образом провокатор пытался расшатывать внутриполитическую обстановку в регионе в интересах РФ.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.