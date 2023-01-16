«Выступал за уничтожение украинцев». СБУ задержала сторонника Шария, призывавшего вставать на сторону РФ

16 января, 17:42
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Злоумышленник оправдывал военные преступления россиян (Фото:СБУ)

Злоумышленник оправдывал военные преступления россиян (Фото:СБУ)

В Хмельницкой области разоблачили коллаборанта, призывавшего к поддержке российских оккупантов и захвату государственных органов власти.

Об этом в понедельник, 16 января, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Злоумышленник, позиционирующий себя как представитель прокремлевского движения «Народовластие», является поклонником подозреваемого в госизмене пропагандиста Анатолия Шария, чьи материалы использовал для деструктивного контента.

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СБУ
Фото: СБУ

В своих публикациях в соцсетях он оправдывал военные преступления россиян и призвал к физическому уничтожению украинцев.

Таким образом провокатор пытался расшатывать внутриполитическую обстановку в регионе в интересах РФ.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

https://www.youtube.com/watch?v=sxeYbWehGoA
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Хмельницкая область Российская пропаганда Коллаборант Анатолий Шарий Война России против Украины

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