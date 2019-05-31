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В Хмельницкой области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок

31 мая, 21:44
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В Хмельницкой области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок - фото

полиция

Водитель и пассажиры легковушки погибли

В пятницу, 31 мая, в Хмельницкой области в результате аварии с участием грузовика погибли три человека.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

Смертельное ДТП произошло на подъезде к селу Колыбаевка Каменец-Подольского района.

Предварительно установлено, что водитель Chevrolet Aveo выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем MAN.

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В результате ДТП погибли 54-летний водитель легковушки и его пассажиры - 25-летняя мать с трехлетней дочкой. Водитель грузовика - 53-летний житель Черновицкой области - не пострадал.

Теги:   Хмельницкая область Полиция ДТП

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