В Хмельницкой области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок
В пятницу, 31 мая, в Хмельницкой области в результате аварии с участием грузовика погибли три человека.
Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.
Смертельное ДТП произошло на подъезде к селу Колыбаевка Каменец-Подольского района.
Предварительно установлено, что водитель Chevrolet Aveo выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем MAN.
В результате ДТП погибли 54-летний водитель легковушки и его пассажиры - 25-летняя мать с трехлетней дочкой. Водитель грузовика - 53-летний житель Черновицкой области - не пострадал.