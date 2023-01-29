«6 на 3». С понедельника в Хмельницкой области станут продолжительнее отключение света

29 января, 08:55
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В Хмельницкой области станут более продолжительными отключения света (Фото:REUTERS / Vladyslav Sodel)

В Хмельницкой области станут более продолжительными отключения света (Фото:REUTERS / Vladyslav Sodel)

В Хмельницкой области с понедельника, 30 января, будет действовать новый график почасовых отключений, в котором шесть очередей. Он рассчитан на схему " 6 на 3″: отключение будет длиться шесть часов, а электроэнергия будет всего три часа.

Об этом сообщили в Хмельницкоблэнерго.

В компании отмечают, что введение шести очередей позволит более справедливо осуществлять отключение и немного увеличить время распределения электрической энергии. Отмечается, что возможна погрешность при переключении очередей в пределах 20-40 минут.

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Отмечается, что причиной такой схемы враждебные массированные атаки на энергетические объекты. В объединенной энергосистеме сохраняется существенный дефицит электрической энергии.

Как только ситуация улучшится, а также на область докажут больший лимит, то график почасовых отключений будет изменен под схему. « 4 на 4» или «4 на 12».

Ранее сообщалось, что в энергосистеме Украины сейчас значительный дефицит, в выходные нужно быть более экономными.

https://www.youtube.com/embed/g_yypPl5gxc
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Электроэнергия Дефицит Свет Война России против Украины лимиты потребления электроэнергии

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