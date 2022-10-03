В Хмельницкой области сократили время комендантского часа

3 октября, 21:48
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Город Хмельницкий (Фото:Анатолий Иванов / Telegram)

Город Хмельницкий (Фото:Анатолий Иванов / Telegram)

С сегодняшнего дня, 3 октября, в Хмельницкой области изменится время комендантского часа. Теперь она будет действовать с 00:00 до 05:00.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

В этот период передвигаться по улицам гражданскому населению запрещено.

Во время комендантского часа свободно перемещаться можно только службам спасения, военным, представителям органов правопорядка и безопасности.

Видео дня

До этого комендантский час в Хмельницкой области действовал с 23:00 до 5:00.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Комендантский час Хмельницкий Российская агрессия Хмельницкая область Война России против Украины

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