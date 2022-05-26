Обломки упали в поле. Украинская ПВО сбила российскую ракету в Хмельницкой области
Жертв и разрушений нет (Фото:Командование Воздушных Сил Украины via Facebook)
Противовоздушная оборона (ПВО) Украины 25 мая сбила российскую ракету, а ее обломки упали в поле.
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Об этом в Telegram сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.
По его словам, жертв и разрушений в результате падения обломков ракеты нет.
За сутки, 25 мая, украинской ПВО удалось перехватить две крылатые ракеты.
Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил Украины.
Отмечается, что две крылатые ракеты удалось перехватить и уничтожить истребителями воздушных сил.
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