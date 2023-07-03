В Хмельницкой области работники ТЦК ворвались в дом и угрожали сломать ногу мужчине. Началась проверка

3 июля, 17:05
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Мужчина в военной форме, который угрожал местному жителю (Фото:Скриншот відео Реальний Хмельницький / Telegram)

Мужчина в военной форме, который угрожал местному жителю (Фото:Скриншот відео Реальний Хмельницький / Telegram)

В Хмельницкой области работники ТЦК вошли в дом местного жителя, пытаясь вручить повестку мужчине, и угрожали ему сломать ноги. Уже проводится проверка.

В воскресенье, 2 июля, в сети начало распространяться видео, на котором видно, что военкомы вошли в дом жителя города Деражня, что в Хмельницкой области.

Работники военкомата заявили, что якобы имеют право заходить в частные дома без разрешения. Это возмутило мужчину, который начал снимать действия военкомов на видео и пытался выгнать их из частного дома.

Видео дня

Спор продолжился тем, что работники ТЦК начали угрожать мужчине тем, что якобы сломают ему ногу.

«На телефон снимать нельзя. Я — майор полиции. Я тебе покажу свое удостоверение. Я тебе сейчас ногу сломаю, выходи во двор. Ты сам себе ее сломаешь, и голову тоже, спорим? Когда будешь убегать от нас. Мы не врывались к тебе, я нормально вошел в дом», — заявил работник ТЦК на обнародованной записи.

Позже в Хмельницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки сообщили, что проверят действия одного из военнослужащих после конфликта.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Хмельницкий Мобилизация Хмельницкая область Повестки в армию Война России против Украины ТЦК

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