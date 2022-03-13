В Хмельницкой области сотни местных жителей на коленях простились с Героем Украины Александром Трояновским

13 марта, 00:36
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Перед украинским Защитником сотни жителей города Волочиска встали на колени в знак благодарности Александру (Фото:скрин видео/Twitter)

Перед украинским Защитником сотни жителей города Волочиска встали на колени в знак благодарности Александру (Фото:скрин видео/Twitter)

Автор: Елена Басараб

В Хмельницкой области сотни людей проводили погибшего украинского Героя Александра Трояновского, который отдал свою жизнь за светлое будущее Украины.

Перед украинским Защитником сотни жителей города Волочиска встали на колени в знак благодарности Александру, который боролся с российским врагом до последнего вздоха.

https://twitter.com/tvtoront/status/1502711481976119301

Ранее, президент Владимир Зеленский заявил в интервью иностранным СМИ, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 1300 украинских защитников.

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Герой Украины Война России против Украины

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