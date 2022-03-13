В Хмельницкой области сотни местных жителей на коленях простились с Героем Украины Александром Трояновским
Перед украинским Защитником сотни жителей города Волочиска встали на колени в знак благодарности Александру (Фото:скрин видео/Twitter)
В Хмельницкой области сотни людей проводили погибшего украинского Героя Александра Трояновского, который отдал свою жизнь за светлое будущее Украины.
Перед украинским Защитником сотни жителей города Волочиска встали на колени в знак благодарности Александру, который боролся с российским врагом до последнего вздоха.
Ранее, президент Владимир Зеленский заявил в интервью иностранным СМИ, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 1300 украинских защитников.
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