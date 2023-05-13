В Хмельницкой области прилет по объекту инфраструктуры, в Киевской и Львовской областях отработала ПВО — подробности ночной атаки 13 мая, 07:40 Столб дыма после прилета в Хмельницкой области (Фото:Реальний Хмельницький / Telegram)

В ночь на субботу, 13 мая, Россия совершила новую воздушную атаку по Украине. В Хмельницкой области зафиксирован прилет по критической инфраструктуре. В Киевской и Львовской областях сработало ПВО.

Рассказываем, что сейчас известно о ночной атаке и ее последствиях.

Масштабная воздушная тревога в Киеве и многих областях была объявлена около 2:30, а около 5 утра тревога прозвучала и в западных областях.

Видео дня

В Хмельницкой ОВА по состоянию на утро сообщили о попадании по критической инфраструктуре. Объект находится вне населенных пунктов. В связи с этим отдельные поезда сегодня будут следовать измененным графиком.

Мэр Хмельницкого сообщил, что в результате прилета продолжается пожар на территории одной из общин Хмельницкого района.

В то же время в Хмельницком прилеты не зафиксированы, но от взрывов в городе повреждены учебные и медицинские учреждения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и частные жилые дома. Также есть пострадавшие и раненые жители общины. Их количество уточняется.

Во время тревоги жители Хмельницкой области слышали около десяти взрывов, сообщало Суспільне. Мэр Хмельницкого предупредил, что взрывы могут быть слышны и после отбоя тревоги, который объявили около 7 утра.



Взрывы ночью слышали и на Львовщине. В ОВА сообщили, что была угроза атаки вражескими дронами-камикадзе, однако взрывы связаны с работой ПВО.

В Киевской области также работала ПВО. В КМВА сообщили, что в воздушном пространстве в направлении столицы были обнаружены Шахеды, но все вражеские дроны, двигавшиеся курсом на Киев, были успешно уничтожены.

В то же время в ГСЧС сообщили, что на Киевщине в результате падения (вероятно сбивание) дрона поврежден жилой дом.



Также враг атаковал Николаевщину. Председатель ОВА Виталий Ким сообщил, что предварительно враг запустил по области шахеды.

В результате атаки в Николаеве произошел пожар на предприятии, в жилых домах рядом вылетели окна, в трех квартирах пожар, сообщил мэр города. На данный момент известно о трех пострадавших, одного забрала скорая.

Последствия российского удара по Николаеву