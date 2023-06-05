В Хмельницкой области приговорили к 7 годам мужчину, который на блокпосту насмерть сбил военного 5 июня, 23:13 13 апреля на трассе под Хмельницким произошло смертельное ДТП, жертвой которого стал украинский военный (Фото:Офис Генерального прокурора/Telegram)

В Хмельницкой области к 7 годам лишения свободы приговорен водитель грузовика, который в апреле на блокпосту насмерть сбил военного теробороны, а еще двух травмировал.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Прокуроры в суде доказали, что в апреле 2022 года водитель грузовика DAF не остановился перед стационарным блокпостом территориальной обороны вблизи села Давыдковцы Хмельницкого района.

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Водитель не замедлился и врезался в другую машину и бетонное ограждение блокпоста, где находились военные. В результате ДТП один военный теробороны погиб на месте, еще двое получили травмы.

В суде установили, что уровень алкоголя в крови осужденного превышал норму в 16 раз. До вынесения приговора он находился под стражей.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 286−1 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к 7 годам заключения. Кроме того, он был лишен права управлять транспортными средствами в течение 6 лет после отбывания наказания.

13 апреля 2022 года на трассе под Хмельницким произошло смертельное ДТП, жертвой которого стал украинский военнослужащий. 28-летний житель Киева, находясь за рулем грузовика DAF в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и въехал на скорости в блокпост.

26 мая 2023 года на блокпосту в Киеве судья Макаровского районного суда Алексей Тандыр насмерть сбил военнослужащего Национальной гвардии. Его отправили под стражу без возможности внесения залога до 21 июля 2023 года.