Издевались два часа. В Хмельницкой области шестерых полицейских подозревают в избиении задержанного — Офис генпрокурора 20 апреля, 14:49 В Хмельницкой области шестерых полицейских подозревают в избиении задержанного (Фото:www.facebook.com/pgo.gov.ua)

В Хмельницкой области шестерых полицейских подозревают в избиении задержанного, сообщил Офис генпрокурора в четверг, 20 апреля.

При процессуальном руководстве Хмельницкой областной прокуратуры шестерым полицейским сообщено о подозрении в пытках (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 УК Украины). Кроме того, двум из них инкриминировано превышение служебных полномочий, сопровождавшееся насилием (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины).

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По данным следствия, в 2022 году правоохранители выехали на место ДТП в городе Шепетовка. Виновник, который имел признаки алкогольного опьянения, был доставлен в больницу для оказания неотложной помощи и освидетельствования. Там он начал вести себя дерзко, поэтому на него надели наручники.

В Офисе генпрокурора сообщили, что за ненадлежащее, по мнению правоохранителей, поведение мужчину задержали и решили «проучить» кулаками.

«В медучреждении двое подозреваемых заламывали ему руки за спину, повалили на пол и давили коленом. Пытки продолжили в районном управлении полиции», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, около двух часов над потерпевшим издевались и не позволяли позвонить родным. В помещение по очереди заходили коллеги полицейских, также его избивали.

«Противоправные действия продолжались до телефонного звонка жены потерпевшего. На него ответил один из правоохранителей и сообщил, что ее муж находится в полиции», — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора заявили, что в результате побоев у пострадавшего было изуродовано лицо, многочисленные синяки и ссадины, травмы суставов.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении их от занимаемых должностей.

Досудебное расследование — ГБР. Оперативное сопровождение — ДВБ НПУ.