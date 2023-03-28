В Хмельницкой области перевернулся пассажирский автобус, 18 пострадавших 28 марта, 16:22 Место инцидента (Фото:Нацполиция / Facebook)

Во вторник, 28 марта, в Хмельницкой области в аварию попал пассажирский автобус. Пострадали 18 людей, трое — в реанимации.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

Предварительно установлено, что водитель автобуса сообщением Варшава — Одесса не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автобус перевернулся.

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По их информации, в салоне автобуса было двое водителей и 25 пассажиров, среди которых двое детей. Из них 18 человек с различными травмами доставили в больницу, трое — в реанимации.

«Сейчас с ними работают медики, которые определяют степень тяжести полученных травм. Об общем количестве травмированных будет известно несколько позже. На месте продолжают работу работники экстренных служб», — говорится в сообщении.

Других подробностей правоохранители не раскрыли.