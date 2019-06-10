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В Хмельницкой области на почте произошла утечка опасного химического вещества

Вчера, 20:39
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В Хмельницкой области на почте произошла утечка опасного химического вещества - фото

Пресс-служба ГСЧС

Спасатели ликвидировали последствия

В почтовом отделении в городе Староконстантинов Хмельницкой области произошла утечка опасного химического вещества Норил.

Об этом сообщает пресс-служба областной ГСЧС.

Сообщение о происшествии поступило в понедельник, 10 июня, в 11:47.

На место было направлено две единицы техники и восемь человек личного состава ГСЧС, которые с помощью спецсредств ликвидировали последствия разлива опасного вещества.

Опасным веществом оказался Норил, который применяется для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей. Раствор находился в одной из посылок. Из-за механического повреждения пластиковая тара разгерметизировалась, и ее содержание попало в окружающую среду.

В результате инцидента никто не пострадал.

Теги:   ГСЧС Хмельницкая область

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